Pecoraro Scanio “Sassari Ecodigital è sfida per innovazione”

27 Aprile 2024

​ SASSARI (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e promotore della rete Ecodigital, ha incontrato a Sassari il candidato sindaco Giuseppe Mascia apprezzandone l’impegno per una sfida Ecodigital e su giovani, cultura e turismo di qualità. “Sassari – afferma – è città di nobili e antiche tradizioni e porla all’avanguardia sulla transizione ecologica e digitale é una sfida coraggiosa che guarda al futuro. La Sardegna dopo la vittoria alle regionali con Alessandra Todde può essere un’esempio positivo per l’Italia di un’alternativa di innovazione e inclusione. E su Sassari la volontà di Mascia di puntare su cultura, giovani e transizione Ecodigital servirà a rivitalizzare una comunità e creare lavoro e benessere diffuso”.

mgg/