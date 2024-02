Peppucci “Le Regioni danno forma all’Europa”

Febbraio 20, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Le Regioni contribuiscono a dare forma all’Europa, dando impulso alle politiche da adottare”. Lo dice l’eurodeputata di Forza Italia Francesca Peppucci, a margine dell’inaugurazione a Bruxelles della mostra “Europa & Umbria – I 40 anni del Corriere dell’Umbria e una Regione nel cuore dell’Europa”.

xf4/sat/gtr