Periferie, Battilocchio “A Palermo raccolto materiale prezioso”

16 Settembre 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo iniziato la scorsa estate una serie di sopralluoghi in tutte le Città metropolitane d’Italia, per verificare lo stato delle periferie: qui abbiamo avuto incontri molto proficui e raccolto materiale prezioso per il nostro lavoro”. Lo sottolinea il presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle Periferie Alessandro Battilocchio durante un incontro con i giornalisti presso la Prefettura di Palermo. “Il nostro obiettivo è un’analisi approfondita e una fotografia dello stato delle periferie, con proposte concrete da presentare in parlamento e presenza nei territori dove incontriamo istituzioni, cittadini e realtà che operano nel sociale – aggiunge Battilocchio, – Oggi siamo partiti dalla scuola Puglisi nel quartiere Brancaccio, partecipando all’apertura dell’anno scolastico; abbiamo poi visto la Casa museo di don Pino Puglisi e incontrato sindaco, prefetto, questore e comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. La nostra azione si sposterà ora allo Zen, dove prenderemo parte a un incontro presso la stazione dei Carabinieri e uno successivo in parrocchia“.

