Pesi, Miglietta “Orgoglioso dei nostri atleti e della federazione”

5 Maggio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Siamo ripartiti dopo grandi successi e ottimi risultati. Stiamo andando molto bene e sono orgoglioso dei nostri atleti e della nostra federazione”. Lo ha detto Alberto Miglietta, presidente della Federazione Italiana Pesistica, a margine dell’evento “La forza del Networking: co-marketing e fattori di successo”, che si è tenuto presso la palestra di pesistica del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”. “La strategia della pesistica è quella di pensare alla forza, Siamo una struttura trasversale e la forza è il massimo della nostra attività, come lo è nel mondo dello sport. Non c’è disciplina che non necessiti della forza e per questo ci mettiamo a disposizione realizzando dei progetti condivisi con i nostri colleghi delle altre federazioni a favore del sistema sportivo”, ha aggiunto.

