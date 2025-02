PetNews Magazine – 11/2/2025

11 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di PetNews Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con Canale Europa Tv:

– L’IA può salvare gli elefanti

– L’impegno dei cani per la difesa delle mandrie

– Coccolare gli animali domestici fa bene alla salute

mgg/mrv