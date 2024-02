Piantedosi “Governo non ha cambiato strategia sull’ordine pubblico”

Febbraio 29, 2024

Your browser does not support the video tag. ​ ROMA (ITALPRESS) – “Ho avuto un incontro con i vertici nazionali dei sindacati confederali e ho ribadito che il governo non ha cambiato la strategia di gestione dell’ordine pubblico, ho espresso da parte di tutto il governo la massima fiducia nei confronti delle forze di polizia”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso dell’informativa urgente alla Camera sui fatti di Firenze e Pisa.



(Fonte video: Camera dei Deputati)