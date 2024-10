Pichetto “Lavoriamo a coordinamento multilaterale in vista COP29”

25 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

​ WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto un incontro di alto livello del G20 in preparazione della Cop29 che si terrà a Baku, oltre ad una serie di incontri bilaterali, proprio per coordinare quelle che sono le azioni fondamentali”. Lo dice all’Italpress il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine di una serie di incontri istituzionali a Washington.

xp9/sat/gtr