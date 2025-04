Pnrr, Foti “Obiettivi verranno raggiunti, Sicilia risponderà presente”

4 Aprile 2025

​ CATANIA (ITALPRESS) – “Abbiamo avuto degli impegni formali da parte dei presidenti delle Regioni e dagli assessori perché gli obiettivi del Pnrr verranno raggiunti, non ho ragione di credere che la Sicilia non risponda presente”. Così il ministro per gli Affari Europei, Politiche di Coesione e PNRR, Tommaso Foti, presso il Centro Fieristico Le Ciminiere, a Catania, in occasione dell’evento di Fratelli d’Italia “ZES: Opportunità e sviluppo per il Sud Italia”. L’incontro pubblico è stato un’occasione per discutere delle Zone Economiche Speciali (ZES) come volano di crescita e rilancio per il Mezzogiorno, con diversi interventi di esponenti politici e istituzionali. xo5/mca2