Pnrr, Meloni “Italia al primo posto per obiettivi raggiunti”

2 Luglio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “L’Italia è al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del Pnrr” e “siamo lo Stato membro che ha ricevuto finora l’importo maggiore, 113,5 miliardi a fronte dei 194,5 miliardi previsti, ovvero il 58,4% del totale del nostro Pnrr”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un videomessaggio sui social.

sat/gtr

(Fonte video: profilo X di Giorgia Meloni)