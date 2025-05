Polidori “Italia riferimento per il para-archery internazionale”

31 Maggio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Il prossimo anno avremo a Roma l’Europeo para e sempre Roma sarà anche il centro del prossimo campionato italiano Targa. Nel 2027 avremo inoltre la possibilità di fare il campionato indoor europeo”. Sono le parole di Vittorio Polidori, presidente della Federazione Tiro con l’Arco, a margine della giornata conclusiva della European Para-Archery Cup che si è svolta nella Capitale, nella suggestiva cornice dello Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla.

