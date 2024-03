Pompe di calore, Vaillant accelera sulla sostenibilità

Marzo 6, 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Relativamente alla tecnologia delle pompe di calore, nel 2021 abbiamo creduto molto in un refrigerante ora estremamente attuale, l’R290, non florurato, ha un impatto sul riscaldamento globale estremamente risibile. Questo ne ha fatto un punto di riferimento per l’Europa, in termini di nuove generazioni di pompe di calore. Ci abbiamo creduto nel 2021 perchè sapevamo che la direzione sarebbe stata questa”. A dirlo Roberto Cortese, Association & Public Affairs di Vaillant Italia, a Focus ESG, format tv dell’agenzia Italpress.

fsc/gsl