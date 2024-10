Prete “Imprese che investono nel green hanno prodotto di più”

25 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Le imprese che negli ultimi anni hanno fatto investimenti nell’ambito ambientale sono quelle che hanno occupato, esportato e prodotto di più, quindi, hanno fatturato di più. Guardare al rispetto dell’ambiente e investire sulle rinnovabili è una scelta ineludibile. Sono scelte che pagano. Oggi siamo in una fase in cui c’è un leggero rallentamento ma la strada è tracciata”. Così Andrea Prete, presidente Unioncamere, in occasione della presentazione del Rapporto GreenItaly.

