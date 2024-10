“Progetto Rete”, le imprese a caccia di talenti

11 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Offrire alle imprese italiane l’opportunità di accogliere fino a 3 stagisti per un periodo di 6 mesi, mettendo a disposizione un voucher di 10.000 euro per ciascuno di loro, a copertura dell’indennità di partecipazione. E’ l’obiettivo del Progetto Rete, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Invitalia.

