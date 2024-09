Proseguono le ricerche nel Palermitano del 22enne disperso in mare

12 Settembre 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – Proseguono a Terrasini le operazioni di ricerca, iniziate nel pomeriggio di ieri, di un 22enne disperso in mare località Villasolemare. In coordinamento con il personale della Capitaneria di Porto, i sommozzatori dei Vigili del fuoco stanno effettuando delle operazioni di ricerca in acqua, mentre da terra stanno operando squadre del nucleo SAPR (Sistemi a Pilotaggio Remoto) in ricognizione aerea sulla zona del soccorso. In prossimità delle operazioni di ricerca è stato predisposto un Posto di Comando Avanzato per il coordinamento delle operazioni.

