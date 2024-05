Putin “Da Russia e Cina impegno per un ordine mondiale multipolare”

16 Maggio 2024

​ PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – “I nostri negoziati hanno dimostrato ancora una volta che gli approcci di Russia e Cina a molti problemi internazionali e regionali sono vicini o coincidono. Stiamo lavorando insieme per formare un ordine mondiale multipolare più giusto e democratico, che dovrebbe basarsi sul ruolo centrale delle Nazioni Unite e del suo Consiglio di Sicurezza, sul diritto internazionale, sulla diversità culturale e di civiltà e su un equilibrio equilibrato degli interessi di tutti i partecipanti alla la comunità mondiale”. Lo dice il presidente russo Vladimir Putin, nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo l’incontro a Pechino con il presidente della Repubblica Popolare Cinese, Xi Jinping.

sat/gsl (Fonte video: Cremlino)