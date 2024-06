Quintieri “Grandi eventi un’opportunità ma servono nuovi stadi”

26 Giugno 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “I grandi eventi sportivi come l’Olimpiade che l’Italia sta per organizzare, si caratterizzano come un fattore di attrazione del turismo internazionale. Il problema è che per fare grandi eventi servono grandi e moderne infrastrutture e da questo punto di vista l’Italia non se la passa troppo bene”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Beniamino Quintieri, a margine dell’incontro “Grandi eventi: una ricchezza culturale ed economica per il Paese” organizzato dall’International Corporate Communication Hub a Roma.

