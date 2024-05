Race for the cure, Mattarella interviene alla cerimonia di apertura

12 Maggio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato, al Circo Massimo, alla cerimonia di apertura della 25esima edizione della Race for the Cure di Roma, la manifestazione per la lotta ai tumori del seno organizzata da Komen Italia. vbo