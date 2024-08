Raid russi a Kharkiv, Zelensky “Colpiti i civili”

30 Agosto 2024

​ KHARKIV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “L’attacco russo a Kharkiv ha colpito direttamente i civili. Tutti i servizi di emergenza sono impegnati nell’operazione di salvataggio”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

mgg/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)