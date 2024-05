Ramaswamy in soccorso di Trump: per la giustizia o la vicepresidenza?

15 Maggio 2024

​ NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Vivek Ramaswamy, l’imprenditore di origini indiane ex candidato alla nomination dei repubblicani, ha accompagnato Donald Trump in aula nel processo “Hush Money”. Ramaswamy è stato indicato tra quelli che aspira ad avere un ruolo di rilievo in una nuova amministrazione Trump, se l’ex presidente dovesse riconquistare la Casa Bianca alle elezioni di novembre. Ramaswamy punterebbe ad essere scelto da Trump come vicepresidente. Davanti ai giornalisti, con accanto alcuni congressman repubblicani, ha tenuto un discorso-comizio in cui ha difeso Trump e, come aveva fatto poco prima lo speaker del Congresso Mike Johnson, accusando il procuratore e il giudice del processo di aver orchestrato un attacco politico per favorire la rielezione di Biden.

sat/fsc/gsl (Video di Stefano Vaccara)