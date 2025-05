Ramelli, Fidanza “Stagione di odio e violenza non torni mai più”

21 Maggio 2025

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Al Parlamento Europeo abbiamo inaugurato una mostra dedicata alla vicenda di Sergio Ramelli, che 50 anni fa veniva brutalmente assassinato da un commando di estrema sinistra. Portare la sua storia qui è un momento simbolicamente fondamentale nel percorso di pacificazione nazionale, di riconoscimento reciproco e di superamento di una stagione di odio politico e di violenza che non vogliamo ritorni mai più”. Lo ha detto il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza, a margine dell’inaugurazione della mostra in ricordo di Sergio Ramelli.

