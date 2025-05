Ramelli, Procaccini “Impegno per confronto democratico e mai violento”

21 Maggio 2025

​ BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “E’ un momento di emozione e di riflessione. La storia di Sergio Ramelli e delle vittime degli anni di piombo rappresenta le radici del nostro impegno politico, che è votato al confronto civile, libero, democratico e mai violento”. Lo afferma l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, a margine della mostra organizzata all’Eurocamera su Sergio Ramelli.

