Realpolitik – Come difendere l’Europa?

4 Aprile 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Come difendere l’Europa e da cosa difenderla? Putin rappresenta realmente una minaccia per il vecchio continente e per la Nato nel breve periodo? E come si concilia questa eventuale minaccia con i bilanci già sofferenti degli Stati? Nella nuova puntata della rubrica dell’Italpress Realpolitik l’ambasciatore Giampiero Massolo ci aiuta a comprendere quali sono le nuove sfide dell’Unione Europea nel futuro prevedibile.

abr/mrv