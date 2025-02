Realpolitik – Un metodo per comprendere le relazioni internazionali

21 Febbraio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – “Realpolitik” è la nuova rubrica quindicinale dell’Italpress che vuole fornire un metodo per approcciarsi alle relazioni internazionali e comprenderle.

A condurla è l’ambasciatore Giampiero Massolo: “comprendere le dinamiche che muovono le relazioni internazionali – afferma nella prima puntata – è importante soprattutto in un Paese come il nostro, l’Italia, dove talvolta si è poco consapevoli di quello che succede all’estero e di come questo sia rilevante per le ricadute che ha per la nostra sicurezza e per la nostra prosperità”.

