Referendum, a Roma una maratona contro l’astensionismo

22 Maggio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Grande partecipazione a Roma per la manifestazione pubblica “Il voto è libertà – Maratona contro l’astensionismo”, promossa dal Comitato Referendum e sostenuta dalla CGIL, in vista del referendum su lavoro e cittadinanza in programma l’8 e il 9 giugno.

fsc/gtr