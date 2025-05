Referendum, la CGIL rilancia “Votare per lavoro e diritti”

27 Maggio 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – In vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, la CGIL rinnova con forza il proprio appello a tutti i cittadini: andare a votare è un atto di libertà e di partecipazione democratica. Gli elettori saranno chiamati a decidere su cinque quesiti referendari, incentrati su temi cruciali legati al lavoro, alla giustizia e ai diritti sociali.

mgg/gtr