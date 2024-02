Regionali, Tajani “In Basilicata il candidato sarà Bardi”

Febbraio 20, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Il centrodestra è stato, è e sarà unito indipendentemente dai dibattiti che ci sono. Siamo uniti in Sardegna, saremo domani in piazza con Salvini e Meloni a sostenere il candidato unico del centrodestra. Unico candidato ci sarà anche in Basilicata e sono convinto che sarà Vito Bardi”, sottolinea il vicepremier, ministro e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani.

