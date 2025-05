Regioni, Giani “Autonomia non sia differenziata, ma equa e solidale”

19 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ VENEZIA (ITALPRESS) – “Io ritengo che si sia insistito in questi ultimi mesi su questo concetto di autonomia differenziata che in qualche modo suona un po’ stonata rispetto a quello che invece è emerso stamani. Stamani è emerso un concetto ben più alto che è quello dell’autonomia non differenziata, ma invece equa e solidale”. Lo ha detto il Presidente della Toscana Eugenio Giani a margine della seconda giornata della quarta edizione del Festival delle Regioni, in corso di svolgimento a Venezia. “Le regioni che sanno vivere in armonia fra di loro, aiutandosi in un principio di cooperazione a risolvere rispettivamente i problemi dei cittadini, sono quelle che poi fanno fare un salto di qualità al paese e quindi è venuto fuori un forte concetto di autonomia, ma non differenziata, equa e solidale. Quindi la riforma Calderoli è divisiva, diciamo così, va superato quello spirito di divisione che in quei mesi si è vissuto”.

f29/tvi/mca1