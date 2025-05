Renault R4 E-Tech Electric, Fusilli “Rilanciamo una vettura iconica”

13 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Le leggende non muoiono mai e si rinnovano e ringiovaniscono. Renault 4 è esattamente questo: è una vettura iconica, la quarta vettura più venduta al mondo, rimane nella memoria collettiva. La rilanciamo rendendola completamente moderna, ma lasciando tutto il sapore, lo stile e i dettagli di design di quella originaria”. Raffaele Fusilli, amministratore delegato di Renault Italia, ha presentato così all’Italpress il lancio della nuova R4.E-Tech Electric.

col/tvi/mca1