Renzi “Dazi Usa ucciderebbero l’economia italiana”

28 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

​ PALERMO (ITALPRESS) – “L’Europa ha bisogno dell’Italia, ma soprattutto l’Italia ha bisogno dell’Europa: se ci mettiamo in mezzo prendiamo schiaffi da tutti. In questi giorni abbiamo visitato anche aziende agroalimentari e vinicole: se gli Stati Uniti mettono i dazi uccidono l’economia italiana: Meloni deve smetterla con i tentennamenti e lavorare concretamente perché ci sia un’Europa forte. Se davvero cura l’interesse nazionale deve stare dalla parte dell’Europa: si chiamano Fratelli d’Italia, non Fratelli dell’Illinois”. A dirlo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine della presentazione del suo libro L’influencer, tenutasi al Mondadori Store del Mercato San Lorenzo a Palermo. xd8/vbo/gtr