Rimini, scoperto allevamento di cani sconosciuto al fisco

20 Febbraio 2025

​ RIMINI (ITALPRESS) – I militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Cattolica hanno individuato un allevatore di cani di razza (shiba inu) di Bellaria – Igea Marina che ha omesso di dichiarare al fisco, negli ultimi 4 anni, redditi per circa 105 mila euro.

mgg/gtr