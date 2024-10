Ristorazione, 7 milioni dal nuovo decreto per le agevolazioni

4 Ottobre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – Sette milioni a oltre 300 imprese. Questi i numeri del terzo decreto di concessione delle agevolazioni alle aziende operanti nei settori della ristorazione, pasticceria e gelateria, che hanno presentato domanda per il Fondo previsto dal Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste. Le aziende beneficiarie sono 313 e gli investimenti generati oltre 10 milioni.

