Rocca “Contro l’Hiv serve una rivoluzione culturale”

2 Dicembre 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “La vera sfida oggi non è tanto e fortunatamente nelle cure, perchè si sono fatti passi da gigante. C’è un problema di cultura della prevenzione, d’informazione, di dialogo e di lotta senza quartiere allo stigma e alla discriminazione”. Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine di un evento sull’Hiv organizzato all’Istituto Spallanzani.

