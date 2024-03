Rocca “Fondi europei essenziali per sviluppo Regione Lazio”

Marzo 4, 2024

Your browser does not support the video tag.

​ ROMA (ITALPRESS) – “Questi fondi sono essenziali: il Lazio è una Regione che ha un debito di oltre 22 miliardi di euro”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell’evento “Next Generation EU, Bilancio UE e fondi BEI: opportunità per le imprese” a Roma, ricordando l’importanza dei “fondi europei, del Fondo di Coesione da 1,2 miliardi sulle infrastrutture, ma anche del Fesr che ci sta consentendo il sostegno alle imprese, di lavorare sulla sostenibilità, sulle opportunità di crescita dei nostri territori, e del Fondo sociale europeo che ci dà la possibilità di dare risposte sia sulla formazione che alle categorie più fragili”.

xi2/vbo/gtr