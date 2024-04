Roma, Gualtieri “In Piazza del Campidoglio Wi-Fi gratuito veloce”

12 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “In Piazza del Campidoglio è attivo, gratuito, aperto a tutti il Wi-Fi pubblico, molto veloce, del #Piano5G. Questa è solo la prima delle 100 piazze che saranno coperte in città, dal centro alla periferia. La prossima settimana si coprirà la stazione Tiburtina.”. Così su X il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

pc/gsl (Fonte video: Profilo X Roberto Gualtieri)