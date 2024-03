Roma, Gualtieri “Parcheggio Conca d’Oro tassello di una strategia”

Marzo 11, 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “Era un’opera attesa. Siamo molto contenti, questo parcheggio è gratuito per chi ha la tessera metrobus. È autonomo dal punto di vista energetico. È un tassello di una strategia per incoraggiare il trasporto pubblico”, ha dichiarato il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione dell’inaugurazione del parcheggio di scambio Metro B1 di Conca d’Oro.(ITALPRESS)

