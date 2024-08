Roma, la bonifica di vigili del fuoco e canadair dopo l’incendio

1 Agosto 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – È in bonifica dopo quasi 24 ore di lavoro l’incendio della collina di Monte Mario a Roma. Sul posto i vigili del fuoco con squadre a terra per la bonifica dei focolai residui nella zona alta della collina e un canadair per sganci d’acqua sui punti caldi.

