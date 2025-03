Rottamazione quater, chi è decaduto dal beneficio

17 Marzo 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – E’ possibile trovare sul sito dell’Agenzia delle Entrate la domanda per quei contribuenti decaduti dalla rottamazione quater al 31 dicembre 2024 e che vogliono rientrare in bonis. I chiarimenti di Gianni Lepre

fsc/gsl