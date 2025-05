RSV, riscontri positivi dalla prima campagna di immunizzazione

8 Maggio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ PADOVA (ITALPRESS) – Un’infanzia libera dal virus respiratorio sinciziale è possibile: lo evidenziano i dati emersi a Padova, nel corso di un evento organizzato da Sanofi, relativi ai risultati ottenuti grazie alla prima campagna di immunizzazione portata avanti in Italia con un anticorpo monoclonale a lunga durata d’azione indicato nella prevenzione della patologia delle vie respiratorie inferiori causate dall’RSV nei più piccoli. Al centro del dibattito anche i diversi modelli organizzativi adottati dalle Regioni nella lotta all’RSV e l’impatto farmaco-economico che si può raggiungere attraverso una strategia di prevenzione universale

f29/fsc/gtr