Rugby e scuola, la storia di Sofia Stefan

4 Aprile 2025

​ ROMA (ITALPRESS) – Sofia Stefan, capitana della nazionale femminile di rugby, ha raccontato ai microfoni di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, come si è appassionata a questo sport: “Se non lo avessi provato a scuola probabilmente non lo avrei mai fatto”.

