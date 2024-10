Salute mentale, Dragotto “Palermo capitale ogni 10 ottobre”

7 Ottobre 2024

​ PALERMO (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, la Fondazione Tommaso Dragotto realizzerà a Palermo un’imponente manifestazione, destinata a ripetersi ogni 10 ottobre anche negli anni a venire. Al centro dell’attenzione pubblica e mediatica il tema del disagio mentale come uno dei grandi malesseri della società moderna.

mgg/gsl (Fonte video: Fondazione Tommaso Dragotto)