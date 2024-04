Salvati dalla Guardia Costiera 37 migranti al largo di Lampedusa

10 Aprile 2024

​ LAMPEDUSA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – La Guardia Costiera ha tratto in salvo 37 migranti al largo di Lampedusa. Erano in balia delle onde a bordo di una piccola imbarcazione in legno di circa 7 metri. Le persone soccorse sono state successivamente trasferite in sicurezza sull’isola. vbo/gtr