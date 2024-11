Salvini “La Lega protagonista del salvataggio di Banca Mps”

22 Novembre 2024

​ MILANO (ITALPRESS) – “Sono felicissimo che la Lega sia stata protagonista del salvataggio di Mps. Ricordo che solo pochi anni fa si pensava alla chiusura, ai licenziamenti. Adesso è tornata appetibile, produce utili, corre in Borsa. Penso che la Lega abbia fatto un grande lavoro per gli italiani e non solo per Mps”. Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, intervenendo agli Stati Generali della Sanità organizzati dalla Lega.

