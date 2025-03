San Siro, Sala “Fiducioso su accordo tra Milan e Inter sulle clausole”

11 Marzo 2025

Your browser does not support the video tag.

​ MILANO (ITALPRESS) – “Ho avuto ieri sera un incontro con le squadre” Milan e Inter, “loro non hanno problemi o differenze sulla proposta da fare al Comune rispetto alla quale hanno raggiunto un accordo. Stanno discutendo di clausole che riguardano i rapporti tra loro, perché è chiaro che si tratta di un’operazione lunga, che durerà anni quindi devono porre cura a capire come regolamentare eventuali punti di blocco o disaccordo. Sono abbastanza fiducioso e li rivedo domani”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’apertura del Forum del Welfare, parlando del piano economico finanziario atteso dai club per l’acquisto dello stadio Meazza e delle aree limitrofe.

xm4/trl/mca1