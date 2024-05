Sangalli “Illegalità subdola economia parallela che danneggia imprese”

29 Maggio 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “L’illegalità è una subdola economia parallela che danneggia gravemente le imprese e penalizza l’occupazione. Nel 2023 solo nel commercio e nei pubblici esercizi è costata circa 28 miliardi di euro in termini di perdita di fatturato. Preoccupano in particolare usura, contraffazione, abusivismo e furti: occorre diffondere la cultura della legalità e rafforzare la collaborazione con le forze dell’ordine per assicurare alle nostre imprese un mercato più sicuro, trasparente e competitivo”. Lo ha detto il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in occasione della giornata “Legalità, ci piace!” organizzata a Roma.

sat/gsl (fonte video: Confcommercio)