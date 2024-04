Sangalli “L’economia cresce lentamente ma va meglio del previsto”

16 Aprile 2024

​ ROMA (ITALPRESS) – “L’attuale scenario internazionale resta difficile e complicato.

In questo quadro, l’economia italiana cresce lentamente ma meglio del previsto”. Lo dice il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, a margine della conferenza stampa di presentazione del Forum internazionale dell’associazione di categoria, in programma a Roma.

