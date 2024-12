Sanità, Schifani “Su liste d’attesa verifiche sui direttori generali”

21 Dicembre 2024

​ AGRIGENTO (ITALPRESS) – “Sulle liste d’attesa io ce la sto mettendo tutta. Abbiamo inserito nei contratti dei nuovi direttori generali una verifica nei loro confronti tra un anno”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ad Agrigento, rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla sanità.

sat (video di Calogero Giuffrida)