Sanremo, Achille Lauro “Voglio essere il numero uno”

14 Febbraio 2025

​ SANREMO (ITALPRESS) – “Non nascondo di voler diventare numero uno in generale, sono ambizioso. Non voglio fare quello che si nasconde, ma al festival ci sono dinamiche strane e chi non vince magari ha più successo di chi vince”. Lo ha detto Achille Lauro, in conferenza a Sanremo. L’artista è in gara con il brano “Incoscienti giovani”.

