Sanremo, Brunori Sas “Al Festival solo per portare il mio mondo”

16 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ SANREMO (ITALPRESS) – Se c’è qualcuno che non si aspettava di salire sul podio, dove ha conquistato il 3° posto, è Brunori Sas: “Sono arrivato al Festival solo per portare il mio mondo con la mia canzone, una sorta di lettera a chi ha rivoluzionato la mia esistenza” (la figlia Fiammetta, ndr).

xg8/abr/red