Sanremo, Clara “Porto a casa una grandissima esperienza”

15 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ SANREMO (ITALPRESS) – “Rispetto a un anno fa, me la sono goduta al 100%. Questa volta ero qui per me stessa. Durante la prima serata, la tensione si è trasformata in adrenalina e per la prima volta ho sentito che il mio cuore e la mia voce si muovevano insieme”. Clara non ha dubbi: il suo secondo Sanremo è stato un’esperienza di crescita, vissuta con maggiore consapevolezza rispetto all’anno precedente. Sul palco dell’Ariston ha portato “Febbre”, un brano che parla di amore per se stessi e accettazione.

xg8/sat