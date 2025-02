Sanremo, Conti “Video del Papa arrivato il 1° febbraio”

12 Febbraio 2025

Your browser does not support the video tag.

​ SANREMO (ITALPRESS) – Un gesto inaspettato, custodito nel massimo riserbo fino all’ultimo momento. Il video del Santo Padre, ricevuto il 1° febbraio e mostrato solo ieri sera, è stato il frutto di una richiesta personale recapitata direttamente in Vaticano. Un segreto mantenuto fino all’ultimo per un messaggio di grande valore.

xg8/mgg/gtr